Tita Ureta y José Luis Repenning fueron nombrados embajadores de Viña 2023

El Festival de Viña ya tiene a sus primeros embajadores. La noche del miércoles el diario La Hora, organizador del concurso que reemplaza a la "reina y rey de Viña", dio a conocer el resultado final de las votaciones, coronando a Tita Ureta y José Luis Repenning como embajadores del certamen.

"Gracias por el cariño que he recibido estos días. Gracias a ustedes tengo el honor de ser la Embajadora del Festival de Viña del Mar, gracias a cada uno de ustedes que votó y a la prensa. Tremenda responsabilidad que recibo y prometo seguir con el cuidado del océano y acercar a las personas al mar", escribió Ureta a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isidora Ureta 🐚 (@titaureta)

En tanto, el conductor de Tu Día y jurado del Festival, declaró en las historias de Instagram de su compañera Priscilla Vargas: "Se pasaron de verdad por el cariño, no me lo esperaba, cuando me dijeron que estaba en la postulación, encontraba que era una exageración y más exagerado todavía que me hayan votado así que muchísimas gracias a todos, se pasaron".

Los nuevos "monarcas" del Festival, que fueron reconocidos por el medio organizador al medio día, realizarán además el tradicional piscinazo este viernes en la piscina del Hotel Nilahue, donde la panelista de Juego Textual adelantó que posteriormente cruzará a la playa para "tirarse un piquero" en el mar.