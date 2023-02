Tonka Tomicic reveló cómo reaccionó al chiste de Fabrizio Copano en referencia a "Caso relojes"

Durante su exitosa rutina del jueves en el Festival de Viña 2023, el comediante chileno Fabrizio Copano apuntó a diferentes figuras públicas y una de ellas fue la animadora Tonka Tomicic, quien confesó cómo se tomó la mención.

Frente al monstruo, el standupero residente en Estados Unidos relató haber conocido un fanático de Augusto Pinochet en ese país: "¿Cómo le digo lo desubicado que es decir eso en Chile? ¿Que es como pedirle la hora a Tonka?", lanzó desatando risas.

Hoy en la última edición de "Échale la culpa a Viña", el comediante figuró como invitado en el espacio y comentó que "si hay alguien que tiene sentido del humor es Tonka Tomicic".

"Si, yo me río, yo me reí con tu chiste", replicó Tomicic, lo que motivó a Fabrizio Copano a intervenir: "Me llegó inmediatamente tu mensaje de Instagram, 'te pasaste', Yo te quiero mucho, así que feliz".

Finalmente, la comunicadora, quien se ausentó durante todo el certamen salvo el último día respondió "yo también, porque te encuentro un seco".