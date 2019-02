Tuiteros critican a Mariana Derderián por repasar rutina de Dino Gordillo pese a ser vista riendo

Mariana Derderián fue duramente criticada en Twitter por los seguidores de "Bienvenidos", luego que la panelista hablara desfavorablemente de la rutina humorística de Dino Gordillo en Viña.

La actriz expresó en el matinal que los premios entregados al comediante no eran merecidos: "La segunda gaviota estamos todos de acuerdo que nadie la pidió, y la primera gaviota fue tibia. Para muchos estuvo al debe".

A la vez lamentó la petición de matrimonio que hizo al final del espectáculo y dijo que "da vergüenza como país porque es un festival que se transmite para afuera".

En redes sociales recordaron que cuando transmitían el festival y la enfocaban, Derderían reía con los chistes de Gordillo. Otros la defendieron.

La misma Mariana respondió a las críticas en Twitter, asegurando que la rutina la hizo reír en ciertos pasajes, pero algunos chistes le provocaron incomodidad.

Las reacciones:

Lo primero que dije esta mañana es que me había parecido una rutina que me había hecho reír a momentos y que otros chistes me habían hecho sentir incómoda. Que como espectadora me sentía en contradicción. El chiste de la violacion me molestó y lo manifesté en el momento.