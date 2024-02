"Una vergüenza": Tiktoker española en picada contra el Monstruo de Viña

La tiktoker española Yurema Belloso (@yurecb) -que vive en Chile- se descargó contra el Monstruo del Festival de Viña del Mar, luego de ver las pifias que recibió la comediante Javiera Contador.

"Como siempre y como todos los años, el Monstruo de Viña se hace presente. Y yo aquí me voy a descargar. Me parece una auténtica falta de respeto, una auténtica vergüenza, lo que anoche (el lunes) vivió esta artista", comenzó la creadora de contenido que acumula más de 156 mil seguidores.

No obstante, precisó que no conocía el trabajo de la humorista, pero que eso no le impedía darse cuenta de lo mal "que lo estaba pasando arriba de ese escenario mientras la gente la abucheaba".

"No entiendo como al día de hoy, a las alturas a las que estamos de la vida, se siga avalando al Monstruo de Viña, avalando básicamente el bullying y la violencia verbal. Las redes sociales bombardeando a memes y comentarios brutalmente a esta persona. ¡Hasta cuándo chucha vamos a estar con este nivel de odio, de bullying, de burla!", recalcó enojada la tiktoker.

En esa misma línea, respondió a quienes defienden las pifias y aseguran que es "una tradición", apuntando que "en mi país una de las tradiciones es clavarle espadas a un animal al frente de todos ¿y por eso yo lo tengo que avalar? ¿Que acaso no soy una persona que tiene conocimiento, ve que eso está mal y que nunca debería haber existido".

"Eso es una falta de humanidad, de empatía, de absolutamente todos los valores que deberían estar hoy más que nunca presentes en la vida de la gente. Ver a una persona acorralada a insultos, abucheos y gritos es vergonzoso. Espero y deseo que algún día se acabe, que el famoso Monstruo de Viña desaparezca", cerró el video.