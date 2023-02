Vesta Lugg sale al paso de "accidente" por mancha de sangre: "No me da nada de vergüenza, porque es normal"

Luego de ser apuntada por haber sufrido un supuesto percance en el matinal "Buenos días a todos", la cantante Vesta Lugg, quien teloneará hoy a Christina Aguilera antes de su show en Viña 2023, salió a bajarle el perfil a la situación.

En el espacio de TVN, la artista hizo una demostración después de que Yamila Reyna le pidiera que desfilara como lo haría en una alfombra roja de la "Noche 0". Posteriormente, la conductora solicitó que se fueran a comerciales tras notar una mancha de sangre en su pantalón.

Una verdadera lastima lo de Vesta Lugg hoy en #buenosdíastvn #VINA2023 pic.twitter.com/4mRJHDjNVB — Eduardo Olivares (@aeduardo) February 23, 2023

Al respecto, Lugg comentó el supuesto percance en sus historias de Instagram: "Acabo de salir del matinal, voy de vuelta a Santiago a los ensayos", introdujo en el video.

"Hoy día viví una situación en el matinal, estábamos en televisión en vivo, así que teníamos que seguir adelante", explicó y agregó "yo sé que le ha pasado a muchas mujeres, a mí me ha pasado en otras oportunidades, siento que tenemos que normalizar la regla".

Mientras internautas opinan que todo forma parte de una campaña publicitaria, Vesta Lugg manifestó que "sé que muchas mujeres me entienden, hay que seguir, es parte de.... No me da nada de vergüenza, porque es normal".