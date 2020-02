Vidal y Lavín comentaron la imitación de Kramer: "¿Cómo no me va a gustar?"

En su comentada rutina, el imitador Stefan Kramer realizó una divertida parodia de la dupla televisiva política compuesta por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y el ex ministro Francisco Vidal.

Ambos hablaron de la personificación festivalera en el matinal de Canal 13. "Me maté de la risa. Según mis hijos, que me escribían por WhatsApp, me decían 'papá, te imita igual'. Yo siento que a Francisco Vidal lo hizo igual. Por lo menos nos reímos mucho. A esta altura es un honor que te imite Kramer", dijo Lavín.

Vidal admitió que no estaba muy despierto por la hora de la actuación. "Caché que estaba imitando a Lavín. Entonces, medio somnoliento, caché que me estaba imitando a mí pero no lo miraba. Pero ahora lo acabo de ver y efectivamente me imita bien".

Cuando le preguntaron al ex ministro si le molestó la imitación, Vidal dejó una curiosa frase: "A mí me da lo mismo. ¿Cómo no me va a gustar si había 55 puntos de sintonía?". Ante esa frase, Lavín lo molestó. "Ya le picó el bichito, ya no hay vuelta. Es demasiado peligroso", dijo el alcalde.

Como cierre, Vidal dijo que "más allá de la imitación nuestra, y no me quiero poner tonto pesado, Kramer expresa sentido común. Finalmente el humor es sentido común o sino nadie se reiría. Es un show para reflexionar mucho".

