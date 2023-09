¿Vuelve al Festival de Viña? Álvaro Salas asegura que "todos los años me invitan"

El humorista Álvaro Salas, un clásico del humor nacional, dijo que no descarta volver al Festival de Viña del Mar, en donde ha estado en dos ocasiones en solitario.

En conversación con "45 minutos con" de Megaplus, el comediante exPujillay dijo estar "orgulloso de que todos los años me invitan al Festival de Viña, cada canal que lo tiene me llama. Sin embargo, uno debe ir cuando realmente se siente emocionalmente bien, y no solo cuando la rutina está aprobada por el público o resulta bien".

Salas, que recientemente hizo noticia por contar que se separó, expresó que al tomar "decisiones de este tipo, involucro a todo mi entorno para que mi familia esté tranquila" y aseguró que "siempre es bueno tomarse un tiempo, no digo que no quiera ir nunca más, pero por ahora no".

Asimismo, se refirió a quejas de figuras como Bombo Fica por el poco dinero que se paga a humoristas en comparación a cantantes. "Estoy de acuerdo con él. Las cifras que se le pagan a un cantante internacional son hasta 20 veces mayores en comparación con lo que recibe un humorista. A pesar de esto, el rating dice todo lo contrario porque el humorista siempre es el más visto de todos los festivales".