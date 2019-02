Yadranka Tomic contó el bullying que sufrió: "Ahora solo se me caen dos lágrimas"

La joven Yadranka Tomic, de 18 años, es candidata a reina del Festival de Viña del Mar. Es modelo, aparece en la tele y posee miles de seguidores en Instagram. Pero hace muy pocos años, la pasó pésimo en el colegio.

La representante de "Glamorama", junto a Bruno Galassi, dio una entrevista a ese medio, donde contó el caso de bullying extremo que sufrió en un colegio en Estación Central donde asistía.

"Me hacían bullying. Obviamente yo era muy tímida. Entonces mi familia dijo: 'la coloco en algo de modelaje para que tenga autoestima y tenga amigos'", contó Tomic, quien dijo que el mundo de la moda le sirvió desde los 13 años".

"Ellos (mi familia) querían que me retirara, pero luego se dieron cuenta que estaba chocha y feliz desfilando en los matinales y que tenía amigas que me apoyaban", agregó la rubia, quien se destapó con un osado baile de campaña (ver abajo).

Eugenia Lemos, conductora de Glamorama, vivió en primera persona todo: "Yo la conocí hace muchos años. Por eso no sabía si preguntárselo, porque eran nuestras charlas de camarín. Ella ahora está fuerte por lo del bullying, pero lo sufrió".

"Antes lloraba mucho, ahora solo se me caen dos lágrimas. Era porque cuando chica yo era la de las buenas notas, tenía promedio 6,8. Era muy matea y tenía una cola, no me soltaba el pelo, estaba enfocada solo en las notas. Cuando tenía 10 años falleció mi papá y me encerré".

"Dije 'tengo que seguir con las buenas notas y no voy a salir con amigos ni nada'. Después, de un momento a otro, me empezaron a molestar porque era la niña rubia del colegio y la que tenía buenas notas", agregó la joven sobre su pasado.

El acoso de sus compañeros fue tal que decidió dejar de ir a clases. "Hice los últimos dos años (tercero y cuarto medio) en exámenes libres… Lo que pasa es que no me comprendían…".

El momento:

Su destape bailando con Bruno, publicado por La Cuarta: