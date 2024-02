"Yo no me reí": Alejandra Valle reprochó la rutina de Alison Mandel en Viña 2024

Este domingo, la comediante Alison Mandel tuvo una noche triunfal al dejar contenta a la Quinta Vergara con su rutina, sin embargo, la periodista Alejandra Valle entregó una visión contraria.

Si bien la periodista de "La voz de los que sobran" comentó que la rutina de la rubia "no fue mala" y que "la aplaudieron, se llevó dos gaviotas, se rieron mucho con su rutina", Valle confesó que "yo no me reí".

¿Qué opinó Alejandra Valle sobre la rutina de Alison Mandel en Viña 2024?

Sin embargo, Valle adivirtó que su propia opinión no invalida el trabajo de Mandel: "Pero eso no significa que sea mala, sólo es una muestra de que no es mi tipo de humor", aclaró.

En ese sentido, Valle comentó que "a mí me gusta más el humor contingente, que se usa como como herramienta de reflexión. Y ella no lo tiene", y describió los elementos que usó Mandel en su rutina.

"Terminó hablando de la suegra, eso a mí no me agrada, me parece que es entrar en los mismos estereotipos que durante años combatimos quienes estamos más del lado del feminismo".

"Yo creo que eso es lo que hace no reírme, porque su humor es para otro tipo de personas, más conservadoras, y demuestra un poco la regresión en la que estamos como sociedad", agregó Alejandra Valle.