Cambian recinto para el REC tras prohibición de Carabineros de hacerlo en el Parque Bicentenario

Luego que Carabineros decidiera prohibir la realización del Rock in Conce 2020 en el Parque Bicentenario, argumentando que la seguridad no era la idonea para un evento de estas características, desde la Municipalidad de Concepción ya trabajan en solucionar el tema del nuevo recinto.

El alcalde, Álvaro Ortíz, puso a disposición el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo para llevar a cabo este espéctaculo gratuito el sábado 07 y domingo 08 de marzo.

"Es un evento familiar y que prácticamente es del patrimonio de lo habitantes de la ciudad, pero Carabineros obviamente entrega varias razones por las cuales no se podría realizar en el Parque Bicentenario. Entendiendo eso, nosotros queremos colocar a disposición el estadio municipal Ester Roa Rebolledo para que se pueda desarrollar. El rock es de Concepción y desde acá hemos podido entregar buena música, buenos talentos al resto de la región, del país y al mundo", sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio local, Sara Cepeda, también abogó por mantener el REC en la capital regional. "Para nosotros suspender el REC en Concepción sería otro puñalazo más al comercio establecido, porque si bien estamos con muchos locales dañados, necesitamos reactivar la economía del centro de Concepción y una de las formas de hacerlo es a través del REC, ya que vienen muchos turistas y podemos activar la parte hotelera y gastronómica. Además de que es una fiesta familiar con adultos y niños, y necesitamos que las familias vuelvan al centro".

Desde Carabineros sostuvieron que diversos "grupos antisistema" podrían hacerse presente en el Parque Bicentenario, alterando la seguridad alrededor del espacio abierto. Debido a esto, se llegó a pensar en la suspensión defenitiva del evento. Sin embargo, diversas figuras de la música, como el ex baterista de Los Bunkers Mauricio Basualto, la cantante y creadora de los Premios Ceres, Susana Lépez, el ex Santos Dumont Mauricio Melo y el jazzista Ignacio González, entre otros, pidieron que eso no pasara a través de videos en redes sociales.

Ante imposibilidad técnica que Rock en Conce REC 2020 se realice en el Parque Bicentenari, alcalde de Concepción, Álvaro Órtiz pone a disposición el Estadio Regional Ester Roa. Acto seguido campaña de músicos pidiendo eso.

A eso se sumo la intención de las autoridades en mantener el Rock en Conce, como sostuvo el Intendente de la Región del BíoBío, Sergio Giacaman. "Es un festival que recoge un atributo de ser la cuna del rock, habíamos trabajado para que además se haga cargo de ese atributo, que haya un espacio para que las bandas locales puedan perfeccionarse como músicos. Recibimos el informe y ahí buscamos a la brevedad un nuevo recinto".