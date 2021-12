Documental biográfico de Sinéad O' Connor se estrenará en Sundance el 2022

La vida, obra y carrera de la incomprendida vocalista Sinéad O' Connor, será retratada en la producción "Nothing Compares", dirigida por la inglesa Kathryn Ferguson, y tendrá su debut mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero del próximo año.

Titulado en parte como el éxito de Prince que la vocalista versionó en 1991 y le significó fama mundial, el documental seguirá los años siguientes desde el lanzamiento de su disco debut de 1987, "The Lion and The Cobra".

Incorporará además una entrevista actual con la misma O' Connor en la que repasa sus seis años de notoriedad antes de ser marginada y boicoteada por la industria del pop.

El filme –que competirá en la categoría de documantales internacionales– será proyectado en la sede de Park City, Utah el 21 de enero, pero además se extenderá en transmisiones digitales durante el curso del certamen de cine independiente más grande de Estados Unidos.

"Como mujer irlandesa, la historia de Sinead y su increíble música han sido una gran inspiración para mí, y no puedo esperar para compartir la película con el público de Utah y más allá", expresó la directora.

El evento se desarrollará desde el 20 hasta el 28 de enero de 2022.