Festival de Cine de San Sebastián respalda premio de Johnny Depp: "Respetamos presunción de inocencia"

Luego de recibir críticas, el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, defendió la decisión de otorgarle un premio honorífico al actor estadounidense Johnny Depp por su aporte al séptimo arte.

Los dichos de Rebordinos son una respuesta a los reproches por parte de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), quienes no estaban de acuerdo con el galardón que se le otorgó: "No es el momento para que le den un premio", declararon.

Si bien Depp no ha enfrentado cargos de ningún tipo, esto provocó que el director del certamen reflexionara acerca de la importancia de respetar a la justicia y de no adherirse a las críticas que no presentan sustento.

"En los tiempos que corren, cuando abundan los linchamientos en las redes sociales, siempre defenderemos dos principios básicos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro ordenamiento jurídico: el de la presunción de inocencia y el del derecho a la reintegración", expresó el también pedagogo.

"Según los datos probados que tenemos a mano, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado ni condenado por ningún tipo de agresión o violencia contra ninguna mujer", afirmó.

En línea con sus comentarios, Rebordinos afirmó que el festival "participa del cuestionamiento de nuestra sociedad desde una perspectiva crítica y feminista", dijo.

A pesar de expresar que los lineamientos del evento español no quitan la preocupación por la situación de violencia e inequidad que las mujeres aún enfrentan, afirmó hay problemas que van más allá de las decisiones que se puedan tomar.

"Los compromisos éticos del Festival no pueden circunscribirse a los problemas de la mujer en una sociedad patriarcal, a pesar de lo terrible de la situación en la que vivimos, con centenares de mujeres asesinadas cada año en crímenes machistas", arguyó.