Jóvenes músicos que tocaron con Björk en Primavera Sound: "Disfrutamos cada segundo"

La jornada del domingo del festival Primavera Sound Santiago, Björk se presentó con un show sinfónico en el que la acompañaron músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI).

Por más de una hora, cerca de 60 jóvenes músicos, dirigidos por el islandés Bjarni Frímann, estuvieron tocando éxitos como "Hyperballad" y "Hunter" frente al multitudinario público que llegó a ver el espectáculo.

Tras el concierto, Christopher Mariani (viola) y Anaís Prieto (cello) conversaron con Cooperativa sobre su participación en el espectáculo. "Todo pasó muy rápido, fueron 40 minutos pero pasó todo rápido, disfrutamos cada segundo", dijo la joven.

"Fue adrenalínico. Va a pasar una semana y aún no voy a procesar", dijo por su parte Mariani, quien también se sorprendió con la respuesta de los asistentes: "Björk nos dio un espacio para que solo la orquesta tocara y el público se calló, nos escuchó y nos aplaudieron como si fuésemos artistas de la talla de Björk. Fue muy emocionante, casi me pongo a llorar".

Por su parte, Prieto afirmó: "Me preparé mentalmente para enfrentar esta situación. Me gusta Björk desde chica, nunca me hubiese imaginado esto. A la gente como nosotros no le pasan estas cosas".

"La energía fue hermosa. El sol escondiéndose en el horizonte, la noche cayendo, fue algo inolvidable. Fue mágico", expresó la joven.

Asimismo, el director ejecutivo de FOJI, Miguel Farías, también habló con Cooperativa post-show y relató que "cuando salió la orquesta el aplauso fue enorme. Cuando empezaron a tocar la sensación fue de admiración hacia ellos. Partieron tocando muy bien".

"No tenía claro que la orquesta tocaba sola. Les dejaron un espacio solos e hicieron un trabajo increíble. El director de la orquesta los fue a felicitar y se fue muy contento", dijo.

Farías también sinceró un mensaje hacia los jóvenes músicos: "Confirma que son capaces de cualquier cosa. De tocar con una de las artistas más importantes del mundo y también tocar un repertorio clásico escrito hace 200 años con el mismo nivel. Para ellos es una confirmación de que el trabajo vale la pena y están para grandes cosas".

🏔De Islandia a Cerrillos: La entrada de #Björk y su primera canción junto a la orquesta @FOJIChile 🎻 en su presentación en Primavera Sound Santiago de este domingo @Cooperativa pic.twitter.com/SFnwdOpC5a — Jαvier Núñez Reγes (@JavierNunezR) November 13, 2022