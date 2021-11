Consulta ciudadana definirá si Lollapalooza se realiza o no en el Parque O'Higgins

Este miércoles se realizó el concejo municipal de Santiago y se decidió que una consulta ciudadana defina la edición 2022 del festival Lollapalooza Chile en el Parque O'Higgins.

Tras una semana en la que hubo voces de la productora Lotus, concejalas y vecinos, ahora quedará la decisión en manos de los habitantes de la comuna en caso de que estén los permisos. Según se expuso, la productora no ingresó al menos cuatro y deberá normalizar la situación. De todas formas, el resultado de la consulta no es vinculante.

La realización de la consulta fue visada con ocho votos a favor, mientras que la alcaldesa Irací Hassler se abstuvo argumentando que es una solicitud que se pide a la administración municipal.

En la sesión, se informó que el Comité de Permisos respondió a los organizadores del festival que la solicitud se encontraba incompleta. Se les señaló, además, que debían adjuntar toda la documentación necesaria que hasta la fecha no ha sido recibida por el Municipio.

Hassler expresó en la sesión que "es relevante escuchar, tanto al concejo, vecinos, organizaciones y comunidades, tanto como actores que buscan desarrollar trabajo".

"Me abstengo porque es una solicitud a la administración. Me parece fundamental exigir los permisos que corresponden. Actualmente la empresa no tiene los permisos requeridos. Necesitamos que los organizadores puedan acompañar en la solicitud los permisos necesarios", agregó.

"Que los vecinos definan. Más democracia es mejor. Si así lo solicita el concejo, podemos recoger la necesidad de impulsar una consulta ciudadana tanto en este como otros temas", sentenció.

El Concejo no fijó fecha para la consulta. Al respecto, el concejal Juan Mena apuntó se realizará "cuando la empresa cumpla con todos los requisitos y lo que la ley y el municipio le exigen".

En tanto, la consejala Paola Melo instó a "poner el ojo y la atención en las comunidades, no sólo las aledañas, que se ven afectadas cuando (se hace) un evento de esta importancia a nivel de cantidad de personas que nos visitan", lo cual, dijo, "va perjudicando la relación del entorno y de los vecinos, los residentes y quienes interactúan con el sector, y lo que ahí sucede".