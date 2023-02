¿No vendrán? Medios brasileños afirman que Lollapalooza ya tiene reemplazo para Blink-182

Luego de que Travis Barker, baterista de Blink-182, anunciara que se sometería a una cirugía tras lesionarse uno de sus dedos a solo dos semanas de presentarse en Lollapalooza, los rumores sobre la bajada del grupo del line up suenan cada vez más fuerte.

Por esto, medios brasileños, que aseguraron que la banda habría cancelado su gira, afirman que la edición sudamericana del festival ya tendría un reemplazo: Twenty One Pilots.

Según Rolling Stone Brasil, Leo Dias del diario Metrópoles informó en su columna que el dúo, integrado por Tyler Joseph y Josh Dun, llegará a Latinoamérica para tomar el lugar de la banda en las tres ediciones de la región: Brasil, Chile y Argentina.

Si bien, la productora ha afirmado que la presentación de los intérpretes de "All The Small Things" no corre peligro, no hay información sobre cuánto tiempo tomará la recuperación de Barker.

En tanto Twenty One Pilots, que estuvo de tour en 2022 con su álbum "Scaled and Icy" (2021), podría llegar a la versión local de Lollapalooza por tercera vez, luego de presentarse en las ediciones de 2016 y 2019.