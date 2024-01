Obertura del Festival de Olmué 2024 recibió críticas por extraña propuesta

Este jueves comenzó una nueva edición del Festival del Huaso de Olmué a través de las pantallas de TVN, donde se pudo ver una deslucida obertura.

El acto incluyó un mix de canciones de artistas chilenos e internacionales que pasaron por el escenario del Patagual, reversionadas por la banda oficial del evento. Esto iba acompañado de imágenes de los artistas en la pantalla de fondo.

Además se presentó un ballet infantil con un numeroso elenco, quienes adornaron las canciones con sus coreografías.

Sin embargo la propuesta no gustó a los televidentes: hubo críticas a las versiones de los temas, a las coreografías y la falta de sentido artístico.

Estoy odiando la ceremonia de apertura, no tiene ninguna intención, es un popurrí sin asunto 🤔🤔🤔 #olmue2024entvn

No estoy entendiendo esta obertura #Olmué2024EnTVN

no me gustó mucho la obertura, pero me dieron ternura las pequeñas bailarinas, se acordarán cuando grandes que bailaron en el festival de Olmué #Olmué2024EnTVN