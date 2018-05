Primavera Fauna confirma sus dos primeros invitados y comienza venta anticipada

La octava edición del festival de música Fauna Primavera comienza este lunes su venta anticipada, válida para aquellos que hayan asistido a versiones anteriores.

Esta empieza desde las 22:00 de hoy hasta las 11:59 de mañana, a través de Puntoticket.

Además, la producción confirmó a los dos primeros artistas: Death Cab For Cutie y At The Drive In.

En relación al line-up completo, se conocerá este martes 15 de mayo a las 12:00 horas, donde también estará disponible la venta general de entradas.

La venta anticipada que comienza hoy, tiene un valor de $44.000 la entrada general más cargo por servicio (primeros 2000 tickets). Por su parte, $72.000 sale la entrada VIP (500 tickets)

Tras eso, desde las 12:00 horas se dará el inicio de venta general.