Ya van 10 muertes: Fallece niño de 9 años que estuvo en el festival Astroworld

A poco más de una semana de su realización el festival musical Astroworld sumó una nueva víctima fatal: se trata de Ezra Blount, un niño de 9 años que asistió al evento y que estuvo en coma inducido desde entonces.

La familia del niño calificó de "incomprensible" su fallecimiento e indicaron que "esto no debió ser el resultado de llevar a un hijo a un concierto, si no que debió ser una alegre celebración".

Según detalla la cadena ABC el pequeño Ezra se había hecho fanático de Travis Scott -el rapero creador del festival y quien actuaba al momento del incidente- gracias a su aparición en el videojuego "Fortnite". El niño acudió al festival acompañado de su padre Treston Blount quien, pese a ubicarse con su hijo en la parte posterior del público, fue arrastrado por la estampida humana.

De acuerdo a su familia el pequeño fue llevado a un hospital con daños en su cerebro, pulmones, riñones e hígado, donde fue ingresado como una persona anónima.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, lamentó la partida de Ezra Blount de 9 años.

Blount se transformó en la décima víctima fatal del festival Astroworld, que originalmente había dejado ocho muertos y más de 300 heridos. El noveno fallecimiento, de una joven de 22 años, se produjo a mediados de la semana pasada.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l