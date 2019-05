Hall & Oates y su debut en Chile: "Sabemos que hace tiempo nos esperan allá"

En junio se producirá uno de los encuentros más esperados de la música en Chile: la banda Hall & Oates actuará por primera vez ante sus fanáticos nacional en el Movistar Arena.

La espera ha sido extensa y así lo han manifestado sus seguidores a lo largo de los años, quienes han exigido tener al dúo en Chile cada vez que se inician los rumores de la parrilla del Festival de Viña del Mar. "He visto en redes sociales que nuestros fans chilenos nos quieren hace tiempo allá, pero no tengo respuestas para responder por qué no habíamos ido antes", confiesa Daryl Hall a Cooperativa al otro lado del teléfono.

Nacidos en la década del 70', Hall & Oates experimentó una de las famas más explosivas de la época llegándose a convertir en un fenómeno global. "En esa época teníamos que lidiar con ese tipo de fama con la que todas las celebridades tienen que lidiar. Sentimos que era mucho", recuerda el cantante.

El año pasado la banda se embarcó en una extensa gira por sus más de 40 años de trayectoria. Para celebrar el espectáculo decidieron lanzar una nueva canción, la primera desde 2007. "Le fue muy bien, a la gente le gustó mucho el tema", dice Hall sobre "Philly Forget Me Not".

Seguramente ese corte estará presente en el debut de Hall & Oates en Chile, uno que aseguran "tendrá las canciones que todos esperen que toquemos".

Pese a que ambos están trabajando en nueva música solista, este material no sonará en el escenario debido al acuerdo que ambos establecieron años atrás.

"Es nuestra primera vez allí así que tocaremos las canciones más populares y algunos 'deeper cuts'. Es una combinación de cosas, desde el inicio de la banda hasta la música más reciente. Será emocionante, la gente canta mucho y espero que los chilenos hagan lo mismo", adelantó Daryl Hall sobre el show del próximo 8 de junio en Movistar Arena.