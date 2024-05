Alex Ortiz, comediante que triunfó en Viña, sufrió asalto: "Me encerraron dos motos"

Alex Ortiz, comediante que se llevó todos los premios en el Festival de Viña 2024, fue víctima de un asalto este viernes en Santiago, tras hacer ejercicio en una plaza.

Según relato el humorista, también conocido como "flaite chileno", a El Filtrador, "me encerraron dos motos para sacarme el celular, una mirando y la otra dándome un manotazo".

Después del robo, en le que entregó el teléfono a los delincuentes, corrió a su casa para bloquear sus tarjetas: "Solo alcancé a bloquear algunas cosas del banco, me sacaron lucas y a unos amigos les mandaron mensajes (por WhatsApp) diciendo que necesitaba plata que se las devolvía en un rato".

"En un par de horas te quitan la plata, el celular y tus cuentas, más encima, me estaban cambiando las claves de mis correos. En fin, al menos no me pasó nada", aclaró el comediante, que ahora recomienda "tener todo con clave, incluso el WhatsApp, porque también usan esas redes para mandarle mensajes a tus conocidos pidiendo plata".