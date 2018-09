Ernesto Belloni se emociona hasta las lágrimas por el "Poeta": Es como un hijo

Hasta las lágrimas se emocionó el comediante Ernesto Belloni al hablar sobre Daniel Ponce, el joven que "apadrinó" en sus actuaciones y que bautizó como "El Poeta".

En conversación con "Primer Plano" y en el contexto de una nota sobre el complejo momento económico que vive Ponce, Belloni aseguró que "es como un hijo, no solo para mí, si no que para todo el equipo".

El hombre tras "Che Copete" no pudo contener el llanto cuando recordó la época en que "El Poeta" sufría depresión. "Lo vi sufrir, fue súper doloroso. Yo tuve miedo de que este cabro hiciera una locura, yo lo trataba de amarrar, que no hiciera esto, que no hiciera esto otro", relató.

La situación preocupó al comediante, quien comenzó a aconsejarle que no fuera a hacer eventos discotequeros en solitario. "Le controlé sus salidas, sus actuaciones solo. Una cosa es hacer reír y otras cosas es que se burlen. No era un tema de plata, era por cuidarlo", aseguró el humorista.

Daniel "El Poeta" Ponce actualmente trabaja repartiendo volantes para una clínica privada, mientras se mantiene en la sección de talentos de "Morandé con Compañía". Sin embargo, atraviesa por un complejo momento económico.

"Tuve que pedir un préstamo y también les debo plata a mis papás", dijo al programa de Chilevisión.