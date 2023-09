Checho Hirane sobre Fabrizio Copano: "Ocasionó un dolor a mi familia"

En el reciente capítulo de "El Purgatorio", Checho Hirane habló sobre las bromas que constantemente le ha hecho Fabrizio Copano y una supuesta muerte.

"Cómo no va a ser una obsesión gastar plata para ponerme en Time Square", dijo Hirane consultado sobre la imagen que Copano proyectó en Nueva York con la palabra "Nunca te olvidaremos".

"Yo entiendo que es humor, pero en el caso de Copano cuando yo digo que están obsesionados conmigo, yo en mi historial jamás he hablado mal de un colega, nunca, y él de alguna forma rompió esos códigos", dijo.

"No encuentro humorístico matar a un colega", agregó Hirane, y expresó que con esas bromas generan un daño a terceras personas.

"Si me empiezan a matar, diciendo 'murió Checho', ocasionó un dolor a mi familia. No encuentro gracioso eso", declaró el conductor, quien finalmente le agradeció al comediante: "Muchas gracias por haberme subido a Times Square, de otra forma no hubiese estado en una pantalla gigante en pleno Nueva York".