"Coronel" Valverde acusó intento de censura en Olmué por chistes sobre Carter

El comediante Marcelo "Coronel" Valverde aseguró que la producción del Festival de Olmué intentó censurar parte de la rutina que mostró el pasado sábado en el Patagual.

En el programa "El sentido del humor", el ariqueño contó que TVN le pidió varias modificiaciones a su show: "al principio accedí y saqué las marcas, luego me pidieron otro cambio y la hice, y después les tuve que mandar un audio, porque sacar eso que me pedían me arruinaba otro chiste", relató.

El mismo día de su presentación en Olmué, la organización le pidió sacar unos chistes que tenía sobre el alcalde Carter, ya que estaban relacionados al narcotráfico. "Ese mismo día cuando me dijeron que sacara lo de Rodolfo Carter me puse pesado y les dije que para eso no traían humor", detalló.

Si bien Valverde igual mencionó a Carter, no lo hizo de la manera en la que había pensado hacerlo originalmente.

El chiste censurado de "Coronel" Valverde

A raíz de la reciente polémica por la presencia de Peso Pluma en Viña 2024, y de la petición del directorio de TVN de retirarlo del festival que ellos mismos organizan, el tema del narcotráfico se mantenía como una preocupación para el canal.

Es por eso que censuraron uno de los chistes que Valverde tenía para su rutina de Olmué y que se relacionaba con aquello. "Ese chiste me dijeron que no por el tema de la narcocultura y yo les dije 'que lata, porque tenía unos chistes relacionados de Rodolfo Carter' y me dijeron que esos si, pero después que no, pero los metimos igual, pero en otra parte", dijo "Coronel".

"Si no hubiese podido hablar de actualidad o esas cosas más maliciosas, o molestar al alcalde, son cosas que a mi me gusta hacer. Fome sería mostrar algo que no me gusta mostrar realmente", concluyó.

Sobre el chiste sacado de su rutina, Valverde reveló que era el siguiente: "Yo estudié psicología porque en Arica no son tantas las opciones: psicología o narco, y para narco te entra mucho cálculo".