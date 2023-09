"La señora se empezó a meter": Paul Vásquez reveló los motivos de la separación de Dinamita Show

Paul Vásquez, mejor conocido como "El Flaco" de Dinamita Show, entregó detalles del quiebre de su relación profesional con Mauricio Medina, "El Indio".

El humorista fue uno de los invitados al último capítulo de "El Purgatorio" de Canal 13, programa donde tuvo un "cara a cara" con Luis Slimming tras Olmué 2023.

"Fue por una factura, que a mí me pareció exagerada y de una plata que yo no sacaba. Entonces, con Dinamita Show siempre trabajábamos 50 y 50, y de repente veo que su mujer está a cargo de las facturas. Yo también tenía mi spa", contó sobre lo ocurrido en el año 2015..

"Yo de verdad siempre le dije al Mauri que manipulara todo lo que fueran los intereses de Dinamita Show. Lo que yo no sabía, era que su señora estaba a cargo de las facturas. Entonces, llegamos un 7 de marzo del 2015 y a ordenar la situación que teníamos. Y de repente me pasan que tengo que pasar la factura. Ya, y le digo: '¿Cuánto es?'. Y la señora me dice 'veinte millones'", agregó.

¿Qué le respondió "El Flaco"?

"Mauricio no estaba en esa sesión. Entonces, yo ya no hablaba con Mauricio, yo hablaba con la señora. Yo le digo: '¿de dónde yo voy a pagarte 20 millones? ¿De dónde te voy a sacar 20 millones?'. Mauricio ni estaba ahí. Mauricio aparece, y el tema de los 20 millones me alteró po", detalló.

Cuando llegó Medina, lo enfrentó: "'¿Vos creís que te estamos cagando?'. Y ahí yo me paro y le digo: 'Sí po, me están cagando y me voy de aquí'. Y en eso cuando dice que yo levanté la voz en su casa, sí levanté la voz. Porque a la señora nunca le levanté la voz, se la levanté al Mauri".

Vásquez fue consultado sobre si Medina lo quería estafar, a lo que fue enfático. "¡Es que yo no sé de dónde salieron los 20 millones! Sí, me está cagando", dijo.

El humorista adicionó que es "el más afectado" ante la separación de Dinamita Show, ya que "este quiebre fue un factura del alma. Esta factura es muy distinta a todas las demás (...) Yo me ofusqué porque la señora se empezó a meter en los asuntos de Dinamita Show. Y eso a mí me pareció mal".

El mensaje de "El Flaco" a "El Indio"

Ignacio Gutierrez pidió al bombero que enviara un mensaje a su ex compañero: "¿Cómo estay, Mauri? Si estay viendo este programa, a lo mejor ya cambiaste de canal, es lo más probable. O te apagaron la tele. Pero después van a mostrarte el video".

"Yo no he tenido la capacidad de perdonar, y creo que no muchos tienen la capacidad de perdonar. Pero sí tengo la capacidad de aceptar. Y acepto todo lo que ha pasado. Te deseo mucho éxito. Y una recomendación especial: cuídate de esa maldita diabetes, aprende a vivir con la enfermedad y no a morir con ella", remató.

Revisa el momento