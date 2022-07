El durísimo mensaje de Paul Vásquez tras incidente en aeropuerto: "Me hicieron recordar los peores días de la farándula"

Luego de ser detenido por una presunta agresión en el aeropuerto de Santiago, Paul Vásquez "El Flaco" realizó una conferencia para dar un fuerte mensaje.

"El festín que se dieron ayer me hicieron recordar los peores días de la farándula. El festín que se hicieron algunos programas, al decir que yo había golpeado. Nunca amenacé ni golpeé", dijo el comediante frente a los medios.

"Estuve muy mal ayer con esa situación de que se me acusa con que iba a disparar. Los que me conocen saben que no soy un tipo violento. Eso me pareció de una maldad y de una magnitud importante", agregó Vásquez.

Además, el ex Dinamita Show afirmó que "muchos estarían felices de que yo no estuviera rehabilitado o siguiera en las drogas. Le haría muy feliz a mucha gente, a mis detractores sobre todo, a quienes no me quieren. Y a quienes sí me quieren, sobre todo a mis hijos: manténgase dignos porque el papá está firme".