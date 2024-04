El Flaco arremete otra vez contra Luis Slimming: "No son disculpas sinceras"

Las repercusiones por la polémica entre Paul Vásquez y Luis Slimming, a raíz de un chisteque Don Comedia hizo sobre el ex Dinamita Show y sus problemas con las drogas, no paran.

En un adelanto de "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes, El Flaco abordó nuevamente la polémica, enviándole un nuevo mensaje al conductor de "El Sentido del Humor".

"Primero que todo felicitarte, por tu éxito en el festival de Viña, pero hay cosas que no me parecieron tan graciosas, tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista. Pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas", partió diciendo.

Bajo esta línea, el ex compañero de El Indio recomendó a Slimming que la próxima vez que salga a un escenario "piensa, mírate y di 'yo soy bueno, yo no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito en escarbar, buscar humor en las caídas de tus pares o gente del ambiente', porque debes que respetar Luis, debes que respetar la vida".

"Yo en 1996 cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años, por lo tanto, debiste haber respetado mi trayectoria, porque yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas. La drogadicción Luis es tragedia", continuó.

Para cerrar, el humorista se refirió a las disculpas públicas de su colega, afirmando que estas debieron hacerse en privado: "Tienes mi número, debiste haberme llamado, porque recuerda además tú me acusaste de que yo no tenía sentido del humor, ¿cierto? Pero yo sí tengo sentido del humor, porque recordemos 'El Purgarorio' (...) Tú hablas de decir disculpas y en esa me barres con otra mierda, entonces esas no son disculpas sinceras", sentenció.