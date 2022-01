En pleno 2022: Rutina de Los Locos del Humor desató repudio en redes sociales

Polémica causó una reciente rutina del dúo Los Locos del Humor en la semana de aniversario de Río Bueno, en la Región de Los Ríos, donde, más que hacer reír, causaron indignación.

"A la mujer no hay que pegarle, porque es inútil, no entiende", dijeron en uno de sus supuestos chistes los comediantes conocidos como "Loco Hugo" y "Tucán".

No puedo creer que le llamen humor a estas creencias machistas retrógradas. Parece que en el municipio de #RioBueno no han entendido nada. #locosdelhumor pic.twitter.com/qYQgqMMjef

El grupo cerró el evento del domingo junto a la Sonora Barón y su libreto comenzó a hacer ruido en redes sociales esa misma noche, aunque tuvo mayor repercusión este lunes y martes, cuando recibieron duras críticas.

La propia ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, salió al paso y condenó la rutina: "Esto no es humor, es violencia", enfatizó.

Como @minmujeryeg somos categóric@s: esto no es humor, es violencia ✋ Condeno las expresiones de la rutina de “Locos del Humor”. Mientras trabajamos por impulsar un cambio cultural donde se respete la dignidad de todas las ♀️, lamentablemente otros van en el sentido contrario. pic.twitter.com/jRUS6pGHk3

Usuarios en Twitter acusaron que el libreto contenía "chistes" misóginos, burlescos contra inmigrantes y disidencias sexuales, e incluso sobre temas como la violencia de género y violación.

Así fue la rutina:

Algunas de las reacciones:

Invitaron a Los Locos del Humor a la rio buenina y puta oh cambien su repertorio. Como mierda siguen con los chistes homofobicos, centrados en mujeres y de inmigrantes. Constantes burlas de como hablan los asiáticos, etc. No sé como aun pueden seguir invitando a wnes asi😶