"Era un gallo sabio": El importante consejo que "El Tufo" dio a Ernesto Belloni

Ernesto Ruiz, mejor conocido como "El Tufo", falleció este martes debido a complicaciones de salud que lo mantenían hospitalizado en la Clínica de la Universidad Católica.

Ante su deceso, el humorista Ernesto Belloni lamentó la partida de su compañero ya que "quienes fueron nuestros grandes referentes ya no están".

"Es una pena súper grande porque Ernesto Ruiz estaba desaparecido hace tiempo y con su partida va cerrando un ciclo de los comediantes de los teatros de las revistas", aseguró el "Che Copete" en conversación con Las Últimas Noticias.

"Me decía 'Belloni, nunca te jubiles, nunca hagas una función de despedida porque la gente después te olvida. Es un error'", reveló el ex "Morandé con Compañía".

"Me lo decía enojado. Yo me asustaba cuando me hablaba tan enérgicamente, pero lo hacía para que entendiera. Era un gallo súper sabio y nada envidioso", afirmó Belloni.

El recordado "borrachín", icono de los programas ochenteros como "El festival de la una" y "Sábados Gigantes", recibirá el último adiós este jueves para luego ser sepultado en el Cementerio General.