Ernesto Belloni y su opinión sobre "El antídoto" de Fabrizio Copano: "Humor nuñoñino"

El comediante Ernesto Belloni lanzó sus críticas al nuevo programa de Fabrizio Copano, "El antídoto".

De entrada, sobre la apuesta de Mega que estrena capítulos todos los fines de semana, el intérprete de "Che Copete" declaró que no es percisamente de su agrado.

"A mí me cae muy bien Copano, me gusta mucho su humor, pero no me gusta el programa. No he logrado reírme, sinceramente, no me gusta", se sinceró en el espacio "Tal Cual" de TV+.

Ernesto Belloni y su análisis sobre 'El antídoto': "No prende"

En ese sentido, el veterano humorista desentrañó por qué a su parecer, es un programa que no ha logrado conquistar a las audiencias.

"Estuvieron Los Bunkers, rescataron a Popín, y marcaron 6 puntos, o sea, no prende", agregó, para después lanzar su veredicto sobre "El antídoto" conducido por Fabrizio Copano.

"Se encasillaron en un humor 'ñuñoino', que le dicen, que la gente adulta de 30 o 35 años quizás no agarra mucho. Sólo quiero que les vaya bien, por el equipo, por la Ina, por Copano y los humoristas", cerró Belloni.