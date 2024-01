Felipe Avello cuenta por qué cambió su humor: "Hay cosas que me incomodan"

El periodista y comediante Felipe Avello habló sobre la evolución de su propuesta en el humor, desde sus tiempos como panelista en programas de televisión y el podcast "Tierra 2", hasta su exitoso show en el Festival del Huaso de Olmué de 2018 y su estilo actual.

"De alguna manera, paulatinamente fui cambiando el estilo humorístico", contó Avello en un video publicado en su canal de YouTube. "Cuando yo comencé, el estilo era irónico, bizarro, como se define ese humor entre absurdo e irreverente. En esos años me encantaba ese humor", reconoció el ex "SQP".

¿Por qué Felipe Avello cambió su humor?

"Comencé a cambiar el humor. Casi no me di cuenta en un comienzo. Fui derivando de un humor irónico, donde a ratos el público se sobrecogía, a uno que la gente define como familiar y blanco", reflexionó el humorista.

Según señaló, "me encanta en la actualidad el humor que hoy hago, creo que el humor blanco y familiar no significa que sea aburrido, simple y 'fome', como decimos acá en Chile. Yo creo que se puede hacer un humor de esas características, pero divertido igual".

Felipe Avello protagonizó una polémica a inicios de año, por sus antiguas colaboraciones con el exmodelo Luis Pinto, quien lo acusó de tratos vejatorios. En ese momento, hubo usuarios de redes sociales que quisieron "funarlo" y otros que lo criticaron por renegar de la comedia que hacía antes.

"No reniego del humor antiguo", contestó Avello. "¿Por qué cambié? Varios factores, pero recuerdo uno en particular. Yo me presentaba en un teatro, en La Florida, en un mall".

Ese show fue el inicio de su evolución: "Empezó a llegar mucha gente que no me conocía por mi trabajo en el humor, pero veían que había un espectáculo en el mall. Llegaban señoras con bolsas, algunas familias y ahí me di cuenta que empecé a llegar a otro público. Me dieron ganas de complacer a ese público y hacerles chistes no tan irónicos, o que se prestaran para otras interpretaciones, sino que un humor más relajado y que me empezó a gustar mucho".

"Hay gente que me ha escrito: 'Tú reniegas del humor antiguo'. No. Hice ese humor en ese tiempo, hay cosas que encuentro muy divertidas y otras que no, que las veo e incluso me incomodan. Pero hoy estoy embarcado en un estilo más acorde a lo que soy ahora", sentenció Avello.