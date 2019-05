Fue más que un porrazo: Belén Mora sufrió fracturas tras caída de escenario

View this post on Instagram

Ya camino a casa. Fractura de sacro y vertebra apófisis. Así que a descansar! Reitero el agradecimiento a quienes me han escrito, llamado, etc. A mis compañeritos comediantes , colegas actores, amigos, rostros de tv como @chiquiaguayo 😂, etc. Y ya saben, show must go on. 👊🏾⭐️. Y el jueves en @bluepubchile presentando mi standup “CAIDA LIBRE” .Entradas por @atrapalochile

