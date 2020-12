Jim Carrey dejará de imitar al Presidente electo Joe Biden en "Saturday Night Live"

El comediante Jim Carrey anunció este sábado que dejará de imitar al Presidente electo Joe Biden, luego de casi meses en el programa "Saturday Night Live".

"Aunque mi mandato solo debía ser de seis semanas, estaba encantado de ser elegido como su Presidente SNL ... el mayor llamado del deber de la comedia", escribió Carrey en Twitter.

"Me encantaría seguir adelante sabiendo que Biden fue el vencedor porque clavé esa mierda. ¡Pero soy solo uno en una larga lista de orgullosos combates de Bidens de SNL!", agregó.

El programa de comedia emitirá este sábado 19 su último capítulo de 2020 con Dua Lipa y Kristen Wiig.

Though my term was only meant to be 6 weeks,I was thrilled to be elected as your SNL President...comedy’s highest call of duty. I would love to go forward knowing that Biden was the victor because I nailed that shit. But I am just one in a long line of proud, fighting SNL Bidens!