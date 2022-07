Jorge Alís reveló que su padre tiene Alzheimer: "A veces soy su hermano"

El comediante argentino Jorge Alís reveló que su padre tiene Alzheimer y que viaja todos los meses a Argentina para visitarlo en un geriátrico.

El humorista contó en una conversación con Pato Pimienta que la situación la está tomando "desde la perspectiva de que la vida es así y sin la cosa de 'ay, qué tremendo'".

"He encontrado una relación con mi papá con Alzheimer, con otra persona, donde conversa mucho conmigo, he conocido a otra persona", declaró Alís.

Al consultarle si su padre lo reconoce, el comediante afirmó que "a veces sí, a veces soy su hermano y me cuenta que tiene un hijo. Dice 'no, es bárbaro, mi hijo es genial' y qué sé yo. Y habla cosas buenas de mí, cuando siempre él me había dicho que era un pelotudo".

"De repente, el Alzheimer de mi viejo lo puso en un espacio donde conversamos, donde me escucha. Cuando me reconoce como hijo hablamos más que antes", expresó.