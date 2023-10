"Me conmovió": Felo reveló la ayuda que recibió de Bombo Fica cuando estuvo enfermo

El destacado humorista Felo reveló esta semana que el comediante Bombo Fica lo ayudó y apoyó en momentos críticos de su vida, cuando fue hospitalizado por una fuerte alza de presión en 2016.

En marco de la celebración de los 20 años de su disco "Felo Carril", fue entrevistado por Nicolás Larraín en su programa "Not News", donde recordó los afectuosa ayuda de su colega.

"Me conmovió eso, lo supe después"

"Hubo un gesto muy bonito, que lo voy a contar, no se lo he contado a nadie... en 2016 yo estuve en el hospital dos meses y mis amigos cantores hicieron un acto, estuvo lleno. Fue muy lindo eso, lo que me hicieron, se juntó una buena platita", comenzó su relato.

"Bombo tuvo dos gestos para conmigo. Uno, que es el que no quería contar: no sé cómo averiguó mi casa y me fue a dejar... no él, sino que mandó a alguien con una buena cantidad de dinero. Que no era menor ni es menor ahora, no importa la cantidad, pero el gesto. A mí me conmovió eso, lo supe después", confesó.

Bajo lo mismo, también apuntó que luego se hizo otro acto a beneficio en Puente Alto donde invitó a su colega y "fue también, sin cobrar un solo peso. Se llenó, con colas, todos querían ver al Bombo".

"Fue un grupo pequeño"

Además, el músico reparó en el episodio de 2010 cuando fue pifeado en San Felipe y al ser consultado por el periodista Luis Sandoval, lanzó un enojado "fue un grupo pequeño".

Tras esto, relató que Daniel Fica lo recibió en su casa. "Después me toca ir a Purén (Región de La Araucanía), Bombo me invita a su casa y estuve varios días ahí, no me quería ir, y todos los días me decía 'fue un grupo pequeño'".