Memo Bunke enfrentó a los que lo pifiaron en festival: "Vayan a fumarse un cigarro"

Este verano no ha sido fácil para los humoristas chilenos. Las pifias y hasta un piedrazo han abundado entre los comediantes clásicos de nuestro país: Che Copete, Huaso Filomeno y Óscar Gangas la pasaron mal.

Este fin de semana, Memo Bunke fue el nuevo reprobado por el público en el Festival de Chanco, región del Maule, y que fue emitido por La Red. Todo ocurrió cuando iban seis minutos de rutina.

Tras un chiste, se escucharon algunas pifias del público. "¿Qué pasó?", preguntó Bunke, quien reaccionó con mucha sangre fría para dar vuelta la situación y terminar su show de 25 minutos.

"Voy a decir algo. Yo sé que hay gente que a lo mejor no me conoce y hay gente que a lo mejor si lo ha hecho durante 20 años que he estado arriba de los escenarios. Le voy a pedir a aquellos que no les gusta mi show que pueden aprovechar de ir a comprar alguna hueá para comer, vayan a fumarse un cigarro, un pito, pero no por culpa de algunos que están pifeando no vamos a huevear al resto".

"Ante todo respeto, porque puta que es difícil pararse acá arriba compadre. Por eso mi mamá me dijo: 'Estudia wn, estudia'", dijo Bunke, quien retomó el chiste de mujeres que estaba contando.

El momento:

Las críticas en redes:

Qué mal memo bunke y el indio, no están haciendo reír a nadie y al borde de las pifias #FestivalDeChanco #VivaDichatoTVN — Osvaldo (@alegriaosval2) February 16, 2020

Igual Memo Bunke se pega buenas paras de carro.. y ahí quedan los pesaitos #FestivalDeChanco — Sole Fuentes (@solticio26) February 16, 2020

Haciedo "zapping" veo a Memo Bunke haciéndose la víctima por que lo pifean, y como no! Todos los chistes y su caballito de batalla "La Mosca" son de hace 20 años! 20 AÑOS...

ACTUALIZATE HUEON!!!! #FestivalDeChanco — Heterodonia (@vivianavalher) February 16, 2020

#FestivalDeChanco Memo Búnke, sigue con la mosca!! No se renuevan Después reclaman porque las pifias!! — Maruli (@maruli15) February 16, 2020