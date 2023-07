"No es mentira lo que dijimos": Productor de Bombo Fica reaccionó a querella

Ante el recurso presentado por la administración del Teatro Caupolicán, Claudio Riquelme, productor de Bombo Fica, reaccionó a la querella por injurias y calumnias, originada por las acusaciones de estafa que hicieron junto al humorista en contra del recinto.

"Lo puedo repetir: cuando se cumplieron 50 días de haber hecho el evento, no recibimos ni noticias ni pago alguno. Por eso hicimos estas declaraciones y nada ha cambiado", dijo Riquelme a La Hora, asegurando que "no es mentira lo que dijimos. De hecho, no está claro si pagaron o no".

Asimismo, el manager del comediante señaló que tanto él como Fica seguirán adelante con el proceso, llegando a juicio el próximo 8 de agosto con José Antonio Aravena, administrador del recinto donde realizaron el fallido evento benéfico.

"El día 27 de junio él no se presentó y solo mandó a su abogado. En el comparendo ellos pidieron que nos desdijéramos públicamente y nosotros dijimos que por ningún motivo", afirmó el productor, añadiendo estar "súper tranquilo de que nos asiste la verdad jurídica".

La querella, presentada por Aravena durante mayo, exige las penas máximas permitidas por la ley, con Fica y Riquelme arriesgando respectivamente hasta 5 y 4 años de presidio en su grado máximo, y una multa de 150 y 100 UTM.