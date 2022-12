"No me digan más Mojojojo ni Calila": Mujer del video viral sale a aclarar su verdadero apodo

Dentro de los video virales que se convirtieron en clásicos, está una protagonizada por una mujer que relata lo ocurrido un día con personajes como la "Mojojojo" y las "Calilas". Ahora, la estrella del viral aclaró su real apodo.

En su cuenta de TikoTok, la mujer decidió grabar un video en el que parte diciendo: "Miren chiquillos, les voy a poner algo bien en claro".

"Yo no soy ni la Maiga, ni la Mojojojo, ni la Calila, ni la Care Puta. Yo soy La Chaucha, la protagonista del video que ustedes ven", expresó. "Yo los quiero mucho pero no me digan más Mojojo. Los amo mucho, besitos", sentenció.