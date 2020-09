Palta Meléndez y su show más polémico: "El humor debe ser transversal"

Este viernes 11 de septiembre, y a 47 años del inicio de la dictadura militar, el comediante Juan Carlos Meléndez presentará de forma digital su nuevo espectáculo "Las dos caras de la moneda".

En él "Palta" imitará al ex presidente Salvador Allende y al dictador Augusto Pinochet, quienes se enfrentarán en un áspero diálogo sobre el acontecer nacional. "Allende estará en el cielo e irá por el Apruebo y Pinochet en el infierno, votando por la otra opción", dijo el humorista en conversación con Cooperativa.

"Yo hago humor político y este debe ser transversal. Además, la misión del humor político es distender la rigidez del cuerpo social, relajar la tensión del ambiente", agregó Meléndez, quien ya mostró a estos personajes en sus recordados pasos por el Festival de Viña del Mar.

Para el "Palta" fue la "crispada situación actual" la que lo motivó a realizar este espectáculo para "mostrar cómo piensa la izquierda y la derecha en Chile". "Todavía hay mucha gente pinochetista que me felicitan por imitarlo, solo por el hecho de que les trae recuerdos. Yo me hago el leso, porque no ven la doble lectura de los textos", aclara el humorista.

El espectáculo contará con un Pinochet vestido de lonco, a Allende dando diagnósticos para Chile en su calidad de médico y a temas que están sucediendo hoy como el coronavirus y las paralizaciones de los gremios de camioneros.

"Mi misión es hacer reír tanto a gente de izquierda como de derecha, aunque los fanáticos nunca tienen sentido del humor en la política", concluyó Meléndez.

"Las dos caras de la moneda" tendrá una única función este viernes 11 de septiembre desde las 21:00 horas. Las entradas se pueden comprar en Daleticket a un valor de $5.000 más recargo por servicio.