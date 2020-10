Ricardo Meruane anuncia rutina vía streaming: "En su momento me pifiaron, ahora me tratan de adelantado"

"El 10 del 10 a las 10" se presenta el espectáculo vía streaming que realizará el humorista Ricardo Meruane, en una rutina que recorrerá de forma "satírica" la actualidad nacional e internacional.

"Hay que entrar a picar" es el nombre del espectáculo del próximo sábado 10 de octubre y que durará aproximadamente una hora.

"Espero pasar de lo virtual a lo real, porque hay de todo, pero tengo fe. Mucho me dicen que fui un visionario", dijo Meruane a La Cuarta, tomando como ejemplo su chiste del cloro.

"Si en su momento me pifiaron, ahora me tratan de adelantado", aseguró el humorista, quien afirmó que toma con humor las bromas sobre sus dos fracasos en el festival de Viña.

"Yo no me enojo, salvo cuando se pasan de la raya y me ofenden. Incluso, me preguntaron si Sting me iba a telonear", expresó Meruane.

Las entradas para su show del próximo sábado 10 están a la venta en Ecopass, con un valor de $4.400.