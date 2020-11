Saturday Night Live: Jim Carrey rememoró a Ace Ventura para despedir a Donald Trump de la Casa Blanca

En el episodio de este sábado 7, "Saturday Night Live" presentó una serie de sketches relacionados con el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris que se conoció horas antes, teniendo a Jim Carrey y Alec Baldwin nuevamente como imitadores del presidente electo y de Donald Trump.

En una especie de discurso de agradecimiento, Biden y Harris, interpretados por Carrey y Maya Rudolph tal como en las últimas semanas, aparecieron frente a pantalla.

"Hay situaciones en la vida en las que debe haber un ganador y un.... perdedor", expresó el Biden de Carrey, en un movimiento que hizo un guiño a su personaje de "Ace Ventura", haciendo junto a Rudolph la señal de "L" ("loser") en la frente.

Por otro lado, Baldwin imitó a Trump con un discurso en el que afirmó que fue reelegido pero están tratando de robarle, gritó "Stop the count" ("Paren el conteo") hasta que le avisaron que iba perdiendo, para decir "Count every vote" ("Cuenten cada voto") y dijo que en realidad hubo una "ola roja" en Estados Unidos, mostrando un mapa de "Casos de COVID-19" en la parte superior.

Trump terminó sentado tocando piano y cantando "Macho man" de The Village People, y afirmó que "esto no es un adiós, Estados Unidos. Solo voy a decir: Nos vemos en la corte".

