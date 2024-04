Soy Rada ante su regreso a Chile: "El aplauso tiene la misma duración que una pifia"

El argentino Agustín Aristarán, mejor conocido como Soy Rada (anteriormente Radagast), vuelve a Chile para presentar su show "Tarán" este sábado 13 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes (con estradas disponibles a través de Ticketmaster), donde mezcla tres de sus pasiones: la comedia, la magia y la música.

En conversación con Cooperativa, el comediante y mago habló de su gran cariño por Chile, sus proyectos paralelos como actor y su pifiado paso por el Festival de Talca, el cual destaca como una de las noches "más importantes" de su carrera.

"Chile es uno de mis públicos favoritos. La pasó muy bien, como muy rico, y realmente me gusta mucho ir", partió diciendo el artista. "El público realmente es muy cariñoso, respetuoso y eufórico y, diferencia de lo que muchas veces los periodistas me dicen, que el público chileno no es tan caluroso, la verdad es que conmigo se han portado siempre increíble", expresó.

La dura noche en el Festival de Talca

No obstante, Aristarán confesó que no siempre ha sido fácil presentarse en territorio nacional, ya que si bien triunfó en el escenario del Festival del Huaso de Olmué en 2017, vivió uno de los shows más difíciles de su carrera dos años después en Talca con un pifiado show.

"Para mí Talca fue una de las noches más importantes y duras de mi vida en cuanto a lo profesional, pero entendí que el aplauso y la ovación tiene la misma duración que un abucheo o una pifia (...) Tengo una gran anécdota. Que me hayan pifiado 150.000 espectadores, yo creo que poca gente la tiene".

Y es que pese a esta experiencia, el también actor no descarta la posibilidad de llegar al Festival de Viña: "Me encantaría. Tampoco lo forzaría ni lo estaría ahora buscando de hacerlo ya.

Los referentes chilenos de Soy Rada

Consultado sobre sus referentes de la comedia chilenos, el humorista destacó a su gran amigo Edo Caroe, con quien ha compartido escenario en "La gran estafa" y "Fuera de este mundo", además de nombrar a Felipe Avello como un comediante "único en su especie".

"A Edo lo admiro mucho. Aparte, somos muy amigos y nos queremos mucho. Es un gran referente de la comedia hispanoparlante. Y Felipe Avello es uno de los comediantes que más me hacen reír en la historia. Me parece que es único en su especie. Nadie más. No hay otro Felipe Avello en el mundo y eso es lo que yo busco y quiero de un artista cuando lo consumo".

El teatro y el debut de su hija

Si bien el trasandino es reconocido en Chile por su faceta en el humor y la magia, en los últimos dos años ha tenido proyectos en televisión y en el teatro, poniendo su voz para el mono "Chueco" en la serie homónima de Disney+, así como interpretando a Troncha Toro en el exitoso musical de "Matilda", donde compartió escena con su pareja Fer Metilli, y su hija Bianca, quien debutó como actriz en esta adaptación del libro de Roald Dahl.

"La experiencia de trabajar con mi hija y con mi mujer fue increíble, o sea, insólito que haya sucedido. Me lo tatué, de hecho porque fue muy potente", aseguró. "Ir a trabajar con mi hija y ser espectador privilegiado de su debut fue increíble. También compartir con mi pareja, que es una actriz que admiro tanto", expresó.

Las sorpresas de "Tarán"

En cuanto a "Tarán", el intérprete pudo adelantar que es "el mejor espectáculo que van a ver, así de corta".

"Es Tarán, porque todas las cosas sorprendentes terminan con un Tarán. Es el final de mi apellido también y por eso le puse este título, porque es un espectáculo donde vuelvo a la magia. Van a flashear con los trucos de magia que hay. Tiene mucha comedia, una comedia muy al palo, con mucho ritmo. Tiene algunas partes musicales y no puedo contarte qué es lo que van a ver, porque estaría rompiéndote una de las sorpresas más importantes, fundamentales que tiene la magia", sentenció.