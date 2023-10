"Ya es tema pasado": Bombo Fica cierra la puerta a eventual regreso a Viña

Bombo Fica cerró la puerta a un eventual regreso al Festival de Viña, donde se ha presentado en tres ocasiones.

"Para mí el Festival de Viña ya es un tema pasado. Creo que ya se hizo lo que se tenía que hacer. Mi experiencia con la última oferta no fue la más grata. Este país paga muy bien a los artistas extranjeros y muy mal a los artistas chilenos", aseguró el comediante en el programa "Podemos Hablar", que será emitido este viernes.

Bajo esta línea el humorista, que subió por última vez a la Quinta Vergara en 2018, aseguró que, al negociar con la producción del certamen para su versión 2023 no lograron llegar a un acuerdo.

"No llegamos a un acuerdo económico. Me ofrecieron 40 millones y yo consideré que era poco en comparación a lo que le van a pagar a la Karol G, porque me habían soplado que le pagaban 850 millones (...) Si considero que lo que me iban a pagar no era suficiente, yo no tomo el negocio nomás, pero no tengo por qué ocultarlo", añadió.

Asimismo, el comediante del traje blanco aprovechó para hacer sus descargos contra el Festival por cerrar el show con artistas nacionales.

"Algo que me dolió, me molestó y me irritó hasta el día de hoy, fue la presentación de Los Jaivas. Yo siento que Los Jaivas es, sin duda, hoy en día el grupo musical chileno más emblemático de la cultura nuestra (...) Entonces, que los hagan actuar a las 3 de la mañana es una mirada de desprecio", sostuvo Fica.