Marlen Olivari y la Justicia en Chile: Desde que se abolió la pena de muerte dejó de existir castigo verdadero

Marlen Olivari reapareció en televisión para conversar con Katherine Salosny en "No culpes a la Noche", momento en el que aprovechó de comentar los vejámenes sufridos por los imputados en el crimen de Margarita Ancacoy.

Olivari indicó que "creo que desde que se abolió la pena de muerte dejó de existir castigo verdadero".

"Que me perdonen los que piensan distinto, pero desde que el Presidente Frei abolió la pena de muerte, la gente está haciendo lo que quiere. Porque la gente le tenía mucho miedo a la pena de muerte", añadió.

Aunque por otro lado sostuvo que "esto no significa que vuelva a existir esa pena, pero lo que sí yo recuerdo es que desde que se abolió, no es que a mí me guste o no me guste... Desde que se abolió ha dejado de haber respeto por el castigo".