Murió joven actriz de doblaje, conocida por "League of Legends" y Elsa de "Frozen"

La actriz mexicana de doblaje Andrea Arruti falleció a los 21 años de edad, causando conmoción. Pese a su corta edad, la joven había desarrollado una larga carrera, con muchos personajes reconocidos.

Pese a que las causas del fallecimiento aún no han sido esclarecidas por su familia, sus amigos lo confirmaron a través de redes sociales.

Arruti trabajó en varias series de TV, películas y videojuegos, siendo una de ellas la "Elsa" adolescente de "Frozen", la joven "Martha Kaply" en "Jumanji", "Neeko" en "League of Legends", "Diamond Tiara" en "My Little Pony: La magia de la amistad", y "Anne with an E", entre muchas otras.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) January 12, 2020

✨I don't know where I'm going but I'm on my way✨ pic.twitter.com/oD3rd2HGBz — Andrea Arruti (@andyarruti) December 30, 2019

Algunas de sus voces y personajes: