A 30 años de la muerte de Freddie Mercury, figura fundamental de la música

Solo un día después de revelar su diagnóstico de SIDA, Freddie Mercury murió en 1991 a los 45 años de edad como una figura legendaria de la música al frente de Queen y un icono inigualable de la cultura.

El 24 de noviembre de 1991, Farrokh Bulsara (su verdadero nombre), falleció por una bronconeumonía, solo un día después de anunciar al mundo que era VIH positivo desde que fue diagnosticado en 1987.

Tenía 45 años y dos décadas antes, en 1970, había formado Queen junto a Brian May y Roger Taylor, dúo que antes eran de una banda llamada Smile y de la que Mercury era un fanático.

Al frente de Queen mostró su extravagante personalidad en el escenario, con míticas actuaciones que cambiaron la forma de ver los espectáculos en vivo, junto con su rango vocal incomparable.

Pero Mercury no solo fue una propuesta visual, sino que también fue un reconocido compositor al hacerse cargo de la mayoría de los éxitos de Queen, como "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now" y "Crazy Little Thing Called Love".

Tras su muerte en 1991, Mercury tuvo homenajes y reconocimientos póstumos, como el concierto en Wembley de 1992, el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001 y una película biográfica protagonizada por Rami Malek, que ganó un Oscar por el papel en 2019.