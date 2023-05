Tras salir por menos de un año, Billie Eilish y Jesse Rutherford, voz y líder de la banda The Neighbourhood, pusieron fin a su relación.

"Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron en buenos términos y siguen siendo buenos amigos", aseguró el representante de la cantante a Page Six.

Eilish y el intérprete de "Sweater Weather" fueron fotografiados juntos el pasado octubre, confirmando su relación un mes más tarde.

Sin embargo, el romance de la autora de "Happier Than Ever" con el líder de la banda californiana no estuvo exento de polémica, ya que Rutherford es 11 años mayor que ella.