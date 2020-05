A respirar tranquilos: "Safaera" volvió a estar disponible en Spotify

Luego de días en que fanáticos quedaron asombrados al desaparecer en Spotify "Safaera" del más reciente álbum de Bad Bunny, la misma plataforma anunció que el tema está de vuelta.

"Nos complace informar a los fanáticos de Bad Bunny que 'Safaera' está nuevamente disponible en Spotify", dijo el servicio de streaming en Twitter.

La razón expresada fue que "la pista no estaba disponible temporalmente debido a una afirmación de que un sample en la pista no tenía la licencia adecuada".

La desaparición había provocado la reacción no solo de los fanáticos sino que también del propio cantante en redes sociales.

