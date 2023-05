Abel Tesfaye quiere "matar" a The Weeknd: el canadiense dejará de hacer música bajo su seudónimo

A casi 10 años de haber irrumpido en la música con éxitos como "The Hills" y "Can't Feel My Face", llevaron a The Weeknd a ganar fama internacional. Sin embargo, Abel Tesfaye, el hombre detrás del proyecto, está listo para dejar su seudónimo.

"En este momento estoy pasando por un camino catártico", dijo el autor de "Blinding Lights" durante una entrevista con W Magazine.

"Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd", continuó el artista, agregando que seguirá en la música "tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd".

"Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer", expresó el canadiense, afirmando que su próximo álbum será, posiblemente, el último bajo ese nombre.

Actualmente Tesfaye, de 33 años, se prepara para estreno la serie "The Idol" junto a Lily-Rose Depp, fijado para el 4 de junio en HBO.

Además, el cantante llegará a Chile por segunda vez el próximo octubre con dos shows en el Estadio Bicentenario de La Florida en el marco de su gira "After Hours til Dawn Stadium Tour".