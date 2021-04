Actriz de "Game of Thrones" demandó a Marilyn Manson por violación y maltrato sexual

La actriz Esmé Bianco, que participó en la serie "Game of Thrones" como Ros, demandó a Marilyn Manson y a su ex manager, Tony Ciulla, por violación y maltrato sexual que ocurrió hace una década.

Bianco ya había deslizado su experiencia en febrero pasado al hablar de la relación que tuvo con el músico en 2011 y ahora presentó una demanda por lo ocurrido, la primera acción legal en contra de Brian Warner (verdadero nombre de Manson) desde que surgieron acusaciones en su contra meses atrás.

"El señor Warner usó drogas, fuerza y ​​amenazas para forzar los actos sexuales de la Sra. Bianco en múltiples ocasiones. El señor Warner violó a la Sra. Bianco alrededor de mayo de 2011", dice la demanda presentada este viernes.

El texto agrega que el músico "cometió actos sexuales" con Bianco en momentos en que ella estaba inconsciente o no podía dar su consentimiento, y enumera las formas en que afirma que él la maltrató sexualmente: "Estos actos incluyen azotar, morder, cortar y flagelar a la Sra. sus nalgas, senos y genitales para la satisfacción sexual del Sr. Warner, todo sin el consentimiento del demandante".

Además, la demanda dice que Bianco conoció a Manson en 2005 cuando él "expresó interés en elegirla" para una película. Ella afirma que el músico "hizo sus primeras propuestas sexuales" hacia ella en 2007, pidiéndole "fotografías de desnudos en múltiples ocasiones, cada vez interpretando la solicitud como una broma".

En febrero de 2009, según la demanda, Bianco voló a Los Ángeles para aparecer en el video musical de la canción de Manson "I Want to Kill You Like They Do in the Movies". Bianco dice que se quedó en la casa de Manson en Los Ángeles y se le privó de dormir y comer, pero le proporcionaron drogas y alcohol. Además, no existe videoclip oficial de ese tema.

Bianco nombra a Tony Ciulla y Ciulla Management en su demanda porque, afirma, "sabían de la conducta de Manson y se beneficiaron económicamente al permitir que este abuso continuara".

Esta demanda se suma a las declaraciones de la actriz Evan Rachel Wood que acusó a Manson de abuso sexual y físico mientras tuvieron una relación sentimental. Luego de ello fue desvinculado de su sello, eliminado de dos producciones televisivas y su mánager de 25 años Tony Ciulla dejó de trabajar con el músico.