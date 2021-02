Actriz de "Game of Thrones" recuerda su relación con Marilyn Manson: "Me sentí prisionera"

La actriz Esmé Bianco, conocida por su papel de "Ros" en la serie "Game of Thrones", habló de la relación amorosa que mantuvo con el cantante Marilyn Manson y confirmó las denuncias realizadas recientemente por un grupo de mujeres.

En conversación con la revista The Cut, la intérprete británica contó que conoció a la voz de "The beautiful people" en el 2005, pero que no fue hasta 2009 que iniciaron una relación casi por accidente. En aquella época Manson la invitó a grabar un videoclip a su casa en el que le advirtió que "voy a tener que amarrarte las manos".

Cuando Bianco voló hasta Estados Unidos y llegó al hogar del cantante comenzaron a trabajar en el clip, pero a los días Manson adoptó un comportamiento violento: la azotaba con un látigo, le amarraba las extremidades con cables y la sometía con un juguete sexual. "Solo es Marylin Manson siendo dramático, vamos a hacer un gran arte aquí", pensaba la actriz en aquel momento para lograr entender la situación.

Fue bajo esa dinámica, y con Manson consumiendo alcohol y cocaína, que iniciaron una relación algo más formal. Allí fue cuando comenzó a controlar sus salidas (no la dejaba tener llave de la casa) y la hora en que dormía. "Varias veces desperté con él sacudiéndome muy fuerte porque me había ido a dormir sin pedirle permiso", recordó.

Según el relato de Bianco en varias ocasiones le cortó el torso con un cuchillo a modo de castigo. "Solo recuerdo haber estado tirada ahí sin dar la pelea. Era como estar viviendo ese momento final en el que pierdes todo sentido de esperanza y seguridad", detalló la actriz de "Game of Thrones".

Tras un par de años de maltratos la británica decidió dejarlo luego que este la siguiera con un hacha por toda la casa.

"Estaba en modo sobreviviente en ese momento y mi cerebro me había enseñado que debía ser pequeña y estar de acuerdo en todo. Básicamente me sentía como una prisionara. Iba y venía según él decía, controlaba completamente con quien hablaba. Incluso tenía que llamar a mi familia escondida en un closet", recalcó Esmé Bianco.